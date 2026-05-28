Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

Жан-Филип Матета бе големият герой за Кристъл Палас, отбелязвайки единственото попадение във финала на Лигата на конференциите при триумфа с 1:0 над Райо Валекано. Логично именно играчът на “орлите” бе първият човек, който говори пред медиите след финала на “Ред Бул Арена” в Лайпциг.

“Направихме го! За първи път в Европа и го направихме! Сега просто искам да се забавлявам, да имаме хубав купон. Последните пет минути ми се сториха като цял час. Лудост, просто невероятно!

Да, невероятно е, дадохме всичко от себе си. Уморен съм в момента, но дадох всичко от себе си, направихме всичко и затова спечелихме днес.

Винаги съм с тези фенове, те ме подкрепят - мен като играч и нас като отбор. Ние го направихме за тях също”, каза Матета.

