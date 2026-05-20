Ираола очаква обещаното шампанско от Артета за титлата на Арсенал

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола заяви, че очаква обещаната бутилка шампанско от Микел Артета заради това, че тимът му направи Арсенал шампион след равенството 1:1 с Манчестър Сити във вторник.

"Ще бъде симпатично, поне ще получим нещо. Дори не съм си погледнал телефона, може да имам съобщение. Но все пак това не е свързано само с този мач, може би щяха да спечелят и без него. Доволен съм за него, защото свърши невероятна работа. В последните сезони бяха много постоянни", каза Ираола за сънародника си.

Самият Ираола върши страхотна работа в Борнемут, който все още има дори минимален шанс за Шампионската лига. "В началото на сезона беше немислимо. Чудесно е, че можем да се борим за ШЛ в последния мач. Заслужаваме заради хубавите мачове, които направихме. Изпитах огромно удоволствие от играта и това, че показахме характер. Имахме добри възможности да вкараме и втори гол. Беше добра демонстрация на потенциала на отбора. Щастлив съм за клуба, феновете, играчите, щаба. Не мога да се надявам на нещо по-добро", каза още наставникът на “черешките”.

Испанецът не искаше да даде повече подробности за бъдещето си предвид предстоящото си напускане на клуба. "За момента не мисля за бъдещето си, искам просто да празнувам това. Вече сме в Лига Европа, сега можем да постигнем и повече. Можем ли да спечелим последната квота за ШЛ? Не знам, но ще се опитаме да завършим по най-добрия начин", завърши Ираола.

Снимки: Gettyimages