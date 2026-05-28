По шампионски! Кристъл Палас ознаменува трофея с най-добра резултатност

  • 28 май 2026 | 05:43
  • 1317
  • 0

Кристал Палас може и да стигна до минимална победа с 1:0 срещу Райо Валекано във финала на Лигата на конференциите, но пестеливата резултатност бе далеч от веруюто на “орлите” по пътя им към спечелването на трофея.

Лондончани се превърнаха в най-резултатния отбор в турнира, реализирайки 26 попадения, за да го спечелят.

След тях се нареди другият финалист Райо Валекано, който реализира 22 гола.

Тук обаче има и леко разминаване, тъй като двата тима изиграха различен брой мачове, като шампионите от Палас имат четири в повече.

Палас реализира своите 26 гола в общо 17 срещи - 2 квалификационни, 6 от основната фаза, 2 от плейофите и още 7 от директните елиминации.

Футболистите на Райо от своя страна вкараха 22-те си попадения в 15 срещи, тъй като те финишираха в топ 8 на основната схема и се включиха направо от 1/8-финалите на директните елиминации, без да участват в предварителния плейофен кръг.

Така англичаните имат средно по 1.52 попадения на мач, докато испанците са с 1.47 гола.

