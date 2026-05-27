Финалът в Лигата на конференциите: ясни са съставите на Кристъл Палас и Райо Валекано

Тази вечер отборите на Кристъл Палас и Райо Валекано се изправят един срещу друг в исторически финал в Лигата на конференциите. Срещата ще се проведе на "Ред Бул Арена" в Лайпциг, като и двата тима имат шанс да зарадват феновете си с първи международен трофей в своята история. Съдия на този сблъсък ще бъде италианецът Маурицио Мариани.
Кристъл Палас излиза в този мач с Йереми ино, Жан-Филип Матета и Исмаила Сар в предни позиции. Тайрик Мичъл и Даниел Муньос са двамата халф-бекове, а Адам Уортън и Даичи Камада ще са двойката опорни полузащитници.
Райо пък залага на Алемао на върха на атаката и Алваро Гарсия, иси Паласон и Хорхе Де Фрутос зад гърба му. Унай Лопес и Оскар Валентин пък ще си партнират в средата на терена.
КРИСТЪЛ ПАЛАС: Хендерсън, Риад, Лакроа, Канво, Муньос, Уортън, Камада, Мичъл, Сар, Матета, Пино
РАЙО ВАЛЕКАНО: Батала, Рациу, Лежюн, Сис, Чавария, Лопес, Валентин, Паласон, Гарсия, Де Фрутос, Алемао