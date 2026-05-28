Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

  • 28 май 2026 | 01:15
  • 176
  • 0

Кристъл Палас с триумфа си в Лигата на конференциите не просто записа нови златни страници в клубната история, но и направи нещо много голямо за футбола на Острова. През следващия сезон Англия ще има цели девет представителя в европейските клубни турнири. Кристъл Палас завърши сезона в Премиър лийг на 15-ото място, което не дава европейски излаз, но сега с победата над Райо Валекано през изминалата вечер “орлите” взеха квота за Лига Европа.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите
Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Това е и втори английски триумф в Европа, след като преди седмица Астън Вила вдигна Лига Европа. Футболът на Острова може да завърши сезона с още един голям европейски успех. Арсенал ще играе финал в Шампионската лига срещу актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен тази събота, което означава, че Англия има шанс да добави и най-престижния клубен трофей към вече спечелените отличия. За последно Манчестър Сити през 2023 г. триумфира в “турнира на богатите”, а през 2019 г. бе последният случай, в който английски отбори спечелиха всички действащи турнири на УЕФА. Тогава Ливърпул взе Шампионската лига, а Челси триумфира в Лига Европа.

Никога обаче не е имало английски требъл в турнирите на УЕФА и Арсенал сега има шанс да промени това. До 1999 г., когато европейската футболна централа организираше отново три турнира в лицето на Купата на европейските шампиони/Шампионска лига, Купата на УЕФА и Купата на носителите на купи, английският футбол така и не успя да направи подобно кулминационно изригване. Така “топчиите” подобно на Кристъл Палас не само имат шанс да стигнат до голям клубен успех, но и да направят нещо много голямо за родината на футбола.

25 Кристал Палас вдигна Лигата на конференциите за 2026 г. след здрава битка и 1:0 срещу Райо Валекано

Иначе Англия ще има пет представителя в Шампионската лига през следващата кампания. Това са Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Астън Вила, а в Лига Европа ще играят Борнемут, Съндърланд и Кристъл Палас. Брайтън пък ще бъде единственият английски представител в Лигата на конференциите. Положението бе толкова интересно, че можеше да има и шести представител в Шампионската лига от Премиър лийг, но това щеше да стане само ако Астън Вила бе завършил на петото място в шампионата. Бирмингамци обаче изпревариха Ливърпул в последните два кръга на шампионата и завършиха четвърти, което попречи на подобен зрелищен сценарий. Нещо, което всъщност се случи през този сезон, тъй като и през 2025 г. Англия имаше своите пет представители през Премиър лийг в Шампионската лига, а Тотнъм тогава завърши извън петицата и взе Лига Европа.

Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас
Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Така английският футбол определено върна челните си позиции в европейския футбол и продължава да е незаобиколим фактор при раздаването на медалите и квотите в международните надпревари.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флорентино Перес пак атакува Барселона и съперника си в изборите, обеща още Шампионски лиги и най-добрите играчи

Флорентино Перес пак атакува Барселона и съперника си в изборите, обеща още Шампионски лиги и най-добрите играчи

  • 27 май 2026 | 21:13
  • 5448
  • 31
Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 14773
  • 93
Холанд с трогателно послание към Гуардиола: За мен беше огромна чест да работя с най-добрия, благодаря ти за всичко

Холанд с трогателно послание към Гуардиола: За мен беше огромна чест да работя с най-добрия, благодаря ти за всичко

  • 27 май 2026 | 19:51
  • 6568
  • 6
От Барса се разбрали с английски национал, вече има и сериозна оферта към Нюкасъл

От Барса се разбрали с английски национал, вече има и сериозна оферта към Нюкасъл

  • 27 май 2026 | 18:56
  • 12995
  • 47
Лацио официално обяви раздялата със Сари

Лацио официално обяви раздялата със Сари

  • 27 май 2026 | 18:25
  • 1497
  • 1
Нагелсман обяви новина за Нойер и обясни защо много от имената на националите изтекоха предварително в медиите

Нагелсман обяви новина за Нойер и обясни защо много от имената на националите изтекоха предварително в медиите

  • 27 май 2026 | 17:46
  • 4876
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 14773
  • 93
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 14140
  • 27
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 21878
  • 82
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 42828
  • 142
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 36502
  • 308
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 14495
  • 44