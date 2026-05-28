Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Палас е 14-ият клуб от Англия с европейски триумф

Палас е 14-ият клуб от Англия с европейски триумф

  • 28 май 2026 | 05:11
  • 476
  • 0

Кристъл Палас спечели Лигата на конференциите и се превърна в общо 12-ия отбор в историята на английския клубен футбол, който печели титла от някоя от надпреварите на УЕФА.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите
Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

С вчерашната си победа “орлите” се наредиха до Арсенал, Астън Вила, Челси, Евертън, Ипсуич, Ливърпул, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Нотингам Форест, Уест Хам и Тотнъм, които са печелили в годините назад Шампионската лига/Купата на европейските шампиони, Лига Европа/Купата на УЕФА, Купата на носителите на купи и Лигата на конференциите.

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон
Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

Към тези клубове в европейските триумфи могат да се добавят още Лийдс и Нюкасъл, които са печелили Купата на панаирните градове през 60-те години на миналия век.

Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас
Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Това е предшественикът на днешната Лига Европа, като обаче по това време тази надпревара не е била под егидата на УЕФА, а неин организатор Европейската футболна централа става чак през сезон 1971/1972.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

  • 28 май 2026 | 01:15
  • 1961
  • 0
Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

  • 28 май 2026 | 00:55
  • 1142
  • 0
Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

  • 28 май 2026 | 00:44
  • 769
  • 0
Тайрик Мичъл: Щастлив съм, че успяхме да извървим пътя докрай

Тайрик Мичъл: Щастлив съм, че успяхме да извървим пътя докрай

  • 28 май 2026 | 00:37
  • 460
  • 0
Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

  • 28 май 2026 | 00:28
  • 787
  • 0
Лигата на конференциите обича Лондон!

Лигата на конференциите обича Лондон!

  • 28 май 2026 | 00:12
  • 1556
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 19718
  • 104
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 16490
  • 28
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 23667
  • 84
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 44086
  • 142
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 37185
  • 310
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 14952
  • 44