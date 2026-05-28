Палас е 14-ият клуб от Англия с европейски триумф

Кристъл Палас спечели Лигата на конференциите и се превърна в общо 12-ия отбор в историята на английския клубен футбол, който печели титла от някоя от надпреварите на УЕФА.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

С вчерашната си победа “орлите” се наредиха до Арсенал, Астън Вила, Челси, Евертън, Ипсуич, Ливърпул, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Нотингам Форест, Уест Хам и Тотнъм, които са печелили в годините назад Шампионската лига/Купата на европейските шампиони, Лига Европа/Купата на УЕФА, Купата на носителите на купи и Лигата на конференциите.

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

Към тези клубове в европейските триумфи могат да се добавят още Лийдс и Нюкасъл, които са печелили Купата на панаирните градове през 60-те години на миналия век.

Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Това е предшественикът на днешната Лига Европа, като обаче по това време тази надпревара не е била под егидата на УЕФА, а неин организатор Европейската футболна централа става чак през сезон 1971/1972.