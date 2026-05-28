Уортън: Не мога да опиша емоциите

  • 28 май 2026 | 06:43
Адам Уортън от Кристъл Палас бе избран за играч на мача при победата на "орлите" с минималното 1:0 срещу Райо Валекано във финала на Лигата на конференциите, с която "орлите" вдигнаха първото си европейско отличие. Той бе един от най-активните на терена за шампионите, като създаде две от опасните положения в хода на двубоя. В изказването си след двубоя Уортън каза, че ще навакса с празненствата, тъй като не е бил част от купона миналата година при спечелването на ФА Къп, както и отдаде заслуженото на мениджъра Оливър Гласнер, който за последно води лондончани край тъч линията.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

"Миналата година пропуснах празненствата за ФА Къп, така че ще наваксам сега. Не мога да опиша с думи чувствата, невероятно е. Може да видите какво означава всичко това за южен Лондон и феновете, просто е невероятно.

Знаехме, че ще бъде трудно да ги преборим. Те са много добре трениран отбор, работят здраво и са един от най-интензивните отбори в Испания. Началото на мача беше малко предпазливо, както винаги е на финал, но ние се развихме. Трябваше да вкараме повече голове и да улесним играта, но се справихме.

Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

Разликата, която Гласнер направи за две години и половина, е невероятна. Три трофея за Кристъл Палас, първите три трофея в историята на клуба, това е невероятно. Той трябва да е един от най-добрите мениджъри, които Палас някога е имал, и направи огромна разлика в това как клубът гледа на състезанията сега. Ние не се стремим само да останем в Премиър лийг и да бъдем в Европа – ние се стремим да печелим и да бъдем възможно най-високо", каза Уортън.

