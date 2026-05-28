Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

Монако е постигнал договорка с Филипе Луис за това бразилецът да бъде следващият треньор на отбора. Според Фабрицио Романо договорът е до юни 2028 година, а "Екип" твърди, че контрактът е до 2030-а. Информацията е изненадваща на фона на слуховете от последните дни, че 40-годишният специалист е основният фаворит за треньорския пост в Байер (Леверкузен). Бешикташ също проявяваше интерес към него, а преди това бившият бранител бе свързван и с Челси.

Луис беше освободен съвсем неочаквано от Фламенго в началото на март след победа с 8:0. Това бе и единственият отбор в треньорската му кариера до този момент. С него той спечели редица трофеи, включително Копа Либертадорес, шампионската титла и Купата на Бразилия.

Интересното е, че настоящият треньор на Монако Себастиен Поконьоли все още не е официално освободен от поста.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to appoint Filipe Luis as new manager, here we go! 💣



Surprise move behind the scenes despite links with other clubs, Filipe Luis already said yes.



Contract until June 2028, move led by director Thiago Scuro. 🇧🇷 pic.twitter.com/m7x6mKqJyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026