ФА с обвинения към Челси

От ФА повдигнаха обвинения на Челси относно поведението на феновете на клуба в дебютния двубой на Лиъм Росиниър, информира местната преса. В началото на януари “сините” преодоляха съпротивата на Чарлтън Атлетик с 1:5 като гост, но привържениците са скандирали обидни реплики, което доведе до настоящата ситуация.

Чаби Алонсо подготвя сериозна чистка в Челси

“Футболен клуб Челси е обвинен в неправомерно поведение от страна на феновете на тима във връзка с двубоя за ФА Къп срещу Чарлтън Атлетик в събота, 10 януари. Твърди се, че около 56-ата минута на двубоя клубът не е успял да предотврати неподходящо поведение от страна на своите фенове, които са се държали по неподходящ, обиден начин, накърнявайки религиозните свободи или други убеждения. От Челси имат срок до петък, 29 май, да дадат своето обяснение”, се казва в официалното съобщение от страна на ФА.

Двубоят срещу Чарлтън бе от третия кръг на турнира, а “сините” в крайна сметка достигнаха финала, където загубиха с 1:0 от Манчестър Сити. Лондончани завършиха кампанията на едва десетата позиция в Премиър лийг, а от следващата година ще бъдат водени от Чаби Алонсо. Самият Лиъм Росиниър, в чийто дебют се е стигнало до обидните скандирания от трибуните, прекара начело на отбора от “Стамфорд Бридж” едва 106 дни.

Снимки: Gettyimages

