Тайрик Мичъл: Щастлив съм, че успяхме да извървим пътя докрай

Защитникът на Кристъл Палас Тайрик Мичъл не скри радостта си след успеха с 1:0 над Райо Валекано на финала в Лигата на конференциите. Той призна, че е мечтал за този трофей, но не е вярвал, че тимът му ще успее да го спечели. Сега обаче е щастлив, че "орлите" успяха да извървят целия път докрай.

„Това е нещо, за което мечтаеш, но не вярваш, че е може да се случи наистина. Ние го превърнахме в реалност. Гордея се с всеки – от миналото и настоящето, – който ни помогна да стигнем до този момент", заяви Мичъл.

"Изиграхме 60 мача този сезон и много от телата ни не са свикнали на това. Имаше моменти, в които не побеждавахме, но ако всичко това е означавало да стигнем дотук и да спечелим трофея, бихме извървели целия този път отново", допълни защитникът.

"Усещането е същото като тогава, когато спечелихме ФА Къп; чиста радост, чиста емоция и сме толкова щастливи, че успяхме да извървим пътя докрай“, завърши англичанинът.

Снимки: Gettyimages