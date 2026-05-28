Треньорът на Райо: Чувстваме тъга, че пропуснахме такъв шанс

Иниго Перес определено остана разочарован от поражението на своя Райо Валекано във финала на Лигата на конференциите. Испанците опитаха да се противопоставят на Кристъл Палас, но в крайна сметка момчетата от работническото предградие на Мадрид допуснаха загуба с 0:1.

“Чувстваме болка, чувстваме гняв, чувстваме тъга, разбира се, че пропуснахме такъв шанс. Дали съм завършил цикъл? Няма да мисля за лични неща във време на такава обща болка.

Надявам се, че моите играчи ще продължат да играят по същия начин и може би в друг ден резултатът ще бъде по-добър за нас.

Не мисля, че ще гледам този мач отново в живота си. Никога не съм гледал финалите, които съм губил. Палас имаха няколко шанса, защитаваха се много добре, така че нямам никакви съжаления.

Райо е вечен! Мога само да покажа колко съм благодарен на Райо и на феновете. Да приемаме трудностите и препятствията е част от нашата същност. Справяме се с проблемите ни и се изправяме отново. Горд съм с Вайекас и с всичко, което репрезентира.

Това представяне показва колко силни сме като група. Когато имаме предизвикателство като Кристъл Палас, което е много трудно, ние опитваме да продължим и да показваме безстрашие. Разбира се, че е болезнено, когато загубиш, но обичам да чувам, че сме донесли щастие на квартала. Не помага, но почувствай само какво щеше да бъде, ако бяхме спечелили. Щеше да бъде невероятна експлозия от радост.

Палас не направиха нищо, което не очаквах. Не мисля, че нашата липса на опит и фактът, че те са играли финали преди, беше някакъв фактор. Те бяха ефективни в точните моменти и това беше достатъчно”, каза Перес.