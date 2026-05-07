Ираола остава в Премиър лийг, но не в Манчестър Юнайтед или Челси

  • 7 май 2026 | 16:21
Андони Ираола е много близо до това да стане следващият мениджър на Кристъл Палас. Баскът обяви в средата на миналия месец, че след края на сезона е решил да напусне Борнемут, като след това бе сочен за един от фаворитите за мениджърските позиции в Челси и Манчестър Юнайтед. Според "Ел Чирингито" и "Сън" той обаче ще поеме Кристъл Палас. Информацията гласи, че ръководството на лондончани е отправило примамливо предложение към Ираола, който е много близо до това да го приеме. Както е известно, "орлите" също търсят мениджър, след като още преди време стана ясно, че Оливер Гласнер ще напусне поста през лятото.

Треньорът на Виляреал Марселино Гарсия Торал, който също се разделя с настоящия си клуб след края на сезона, е бил сред вариантите на Кристъл Палас, но големият фаворит с днешна дата е Ираола.

Маркос Бенито от "Ел Чирингито" твърди, че от Челси не са успели да убедят Ираола, който гледа на работата на "Стамфорд Бридж" като на нещо твърде нестабилно.

