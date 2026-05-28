Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Кристъл Палас постигна исторически триумф в Лигата на конференциите. "Орлите" спечелиха първия си голям международен трофей в своята история побеждавайки на финала Райо Валекано с 1:0 с гол на Жан-Филип Матета.

С този успех Кристъл Палас се превърна в едва третия английски отбор, спечелил европейски трофей при дебюта си в даден турнир. Досега това бяха правили Уест Хам в КНК през 1965 г. и Нюкасъл в Купата на панаирните градове през 1969 г.

3 - Crystal Palace are the third English team to win the trophy in their first season in major European competition, after West Ham United (1964-65 Cup Winners Cup) and Newcastle United (1968-69 Fairs Cup). Glad. pic.twitter.com/yZ2UKQCBQ5 — OptaJoe (@OptaJoe) May 27, 2026

Парадоксално, този успех дойде на фона на катастрофален сезон за клуба в Премиър лийг. "Орлите" завършиха на 15-о място в крайното класиране, което е второто най-ниско класиране в историята за отбор, печелил голям европейски трофей. Рекордът се държи от Тотнъм, който вдигна купата в Лига Европа през миналана година, макар да завърши 17-и в Премиър лийг.

15 - Crystal Palace (15th in the Premier League this season) winning the Conference League is the second lowest any side has finished in a season they won a major European trophy, after Spurs last season (17th). Priority. pic.twitter.com/zq8luPQizF — OptaJoe (@OptaJoe) May 27, 2026

Оливер Гласнер пък стана едва вторият мениджър, който печели голям европейски трофей в последния си мач начело на отбор от Висшата лига, след Маурицио Сари с Челси през 2019 г.

2019 - Oliver Glasner is the second manager to win a major European trophy in his last game in charge of a Premier League side, after Maurizio Sarri with Chelsea in 2019.



Farewell. pic.twitter.com/Jh2EZHGWHS — OptaJoe (@OptaJoe) May 27, 2026