Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Кристъл Палас постигна исторически триумф в Лигата на конференциите. "Орлите" спечелиха първия си голям международен трофей в своята история побеждавайки на финала Райо Валекано с 1:0 с гол на Жан-Филип Матета.
С този успех Кристъл Палас се превърна в едва третия английски отбор, спечелил европейски трофей при дебюта си в даден турнир. Досега това бяха правили Уест Хам в КНК през 1965 г. и Нюкасъл в Купата на панаирните градове през 1969 г.
Парадоксално, този успех дойде на фона на катастрофален сезон за клуба в Премиър лийг. "Орлите" завършиха на 15-о място в крайното класиране, което е второто най-ниско класиране в историята за отбор, печелил голям европейски трофей. Рекордът се държи от Тотнъм, който вдигна купата в Лига Европа през миналана година, макар да завърши 17-и в Премиър лийг.
Оливер Гласнер пък стана едва вторият мениджър, който печели голям европейски трофей в последния си мач начело на отбор от Висшата лига, след Маурицио Сари с Челси през 2019 г.