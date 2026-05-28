Дуганджич може да заиграе в Сингапур

Марко Дуганджич е получил оферта и от клуб от Сингапур, разкриват в страната. Нападателят, който вкара решителния гол за титлата, няма да продължи да носи екипа на Левски. Той подписа краткосрочен договор до края на сезона и желанието му е да продължи кариерата си в Азия, където ще може да получава по-висока заплата. 32-годишният хърватин наскоро разкри, че разглежда оферти от Индонезия, Китай, Южна Корея и Тайланд, като към тях се включи и отбор от Сингапур.

Дуганджич пристигна на „Герена“ през март, като пожарен вариант след контузията на Мустафа Сангаре. Нападателят изигра пет двубоя със синия екип, в които вкара един гол – подпечаталият титлата при домакинството на ЦСКА 1948 на 2 май.