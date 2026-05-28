Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

Днес в 11:00 часа пред "Гранд Хотел Пловдив" се проведе официалното претегляне преди събитието MAX FIGHT 65. Sportal.bg излъчи на живо претеглянето и срещите лице в лице между бойците.

Бойците от основната карта и предварителните двубои стъпиха на везната, а ден по-късно ще премерят сили в зала "Сила" в Пловдив. В основната битка на вечерта ще бъде заложена титлата в категория до 70 килограма в стил муай тай. Носителят на пояса Мартин Петков ще се сблъска с Даниел Гецов в планирана за пет рунда битка.

Резултати от претеглянето:

ПОДГРЯВАЩИ ДВУБОИ

Никола Митев 69.1 кг. - Евгени Тонев 69.8 кг.

Мирослав Димитров 78.9 кг. - Никола Стоянов 78.6 кг.

Алекс Терзиев 75.2 кг. - Милен Иванов 75.5 кг.

Виктор Казанджиев 76.7 кг. - Константин Герие 77. кг.

Георги Петров 100.2 кг. - Родриго Карлос 100.2 кг.

ОСНОВНА КАРТА

Тома Великов 70 кг - Юлиан Мадев 69.0 кг.

Тихомир Зайков 69.5 кг.- Светлин Спасов 70.0 кг.

Васил Христов 76.6 кг. - Робърт Бадила 75.5 кг.

Александър Йотовски 83.4 кг. - Чарли Даинес 82.2 кг.



Александър Бортос 79.3 кг. - Костадин Стойков 79.5 кг.

Иван Киселаров 92 кг. - Димитър Мутавски 89.3 кг.

Емил Незиров 67.7 кг. - Илиян Адрианов 68.0 кг.

Станислав Кунов 87.8 кг. - Харилаос Малихудис 87.3 кг.

Иван Запрянов 111.5 кг. - Йон Грегоре 113.6 кг.

Теодор Христов 77 кг. - Сабри Бен Хениа 77 кг.

Мартин Петков 69.5 кг. - Даниел Гецов 69.9 кг