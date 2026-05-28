Тандем в Спартак напомни на друг преди сезон

  • 28 май 2026 | 09:07
Еуфорията от драматичното оставане на „соколите“ в елитната ни група все още не е отминала. Борбеният дух и силният колектив бяха в основата на спасението на тима, воден от Гьоко Хаджиевски. Все пак трябва да се подчертае и заслугата на тандема в нападение – Алесандро Нашименто да СилваШанде, и Георг Стояновски.

Лявото крило и централният нападател до голяма степен напомниха с изявите си на друг добре синхронизиран тандем от предходния сезон – Ромеш Ивей и Ахмед Ахмедов, които играеха на същите позиции за „соколите“.

Бразилската перла Шанде изигра през изминалия сезон 35 мача, в които отбеляза 5 гола и направи 3 асистенции, но неговите набези по лявото крило непрекъснато тормозеха противниковата отбрана.

Северномакедонският нападател Георг Стояновски бе едно от приятните открития в българския шампионат. Младият футболист взе участие в 24 срещи, в които реализира 9 гола и се отличи с 2 асистенции. Стояновски показа сериозно израстване, комбинативен нюх и отлично пласиране пред гола.

Договорът на Шанде със Спартак Варна е до 30 юни 2026 година, а този на северномакедонския нападател изтича година по-късно – на 30 юни 2027 година.

