  3. Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

  • 9 май 2026 | 00:55
Отборът на Ланс откри предпоследния 33-ти кръг на френската Лига 1 с изключително важна победа с минималното 1:0 при домакинството си на тима на Нант. Единственото попадение отбеляза 16-годишният Мезиан Соареш в 79-ата минута. Малко по-рано Абдала Сима също прати топката във вратата на съперника.

Успехът запази шанса на Ланс да се бори за титлата и да събори Пари Сен Жермен от върха след 4-годишна безконкурентна доминация, а ако през уикенда парижани сбъркат в домакинството си на Брест, става много интересно. Така разликата между първия и втория ще остане три точки, а идната седмица на 13-и май (сряда) в отложен мач от 29-ия кръг Ланс ще приеме Пари Сен Жермен в може би най-важния си мач от години насам. Дори да се провалят там обаче, “червено-жълтите” след края на редовния сезон в Лига 1 ще имат още една важна среща. Тя ще бъде на 22-ри май (петък), когато предстои да играят с Ница в спор на финала за Купата на Франция.

Иначе настоящият двубой имаше значение и за тима на Нант, който официално се раздели с елита, след като при един оставащ мач до края на шампионата изостава на 5 точки от 16-ото място, което дава право на спасителен бараж. “Канарчетата” са вторият тим, който вече няма теоретичен шанс да се спаси, след като миналата седмица и Метц изпадна.

В следващите два кръга пък ще стане ясно кой измежду Оксер и Ница ще се спаси директно и кой от тези два отбора ще участва в плейофа срещу завършилия на третото място в Лига 2.

