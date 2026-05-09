Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

Отборът на Ланс откри предпоследния 33-ти кръг на френската Лига 1 с изключително важна победа с минималното 1:0 при домакинството си на тима на Нант. Единственото попадение отбеляза 16-годишният Мезиан Соареш в 79-ата минута. Малко по-рано Абдала Сима също прати топката във вратата на съперника.

Le Racing a longtemps bataillé à Bollaert et tient sa 2⃣1⃣e victoire de la saison en @Ligue1 ! Les Sang et Or sécurisent ce soir leur 2⃣e place et retrouveront la @ChampionsLeague en 2026/27 ! 👏



Успехът запази шанса на Ланс да се бори за титлата и да събори Пари Сен Жермен от върха след 4-годишна безконкурентна доминация, а ако през уикенда парижани сбъркат в домакинството си на Брест, става много интересно. Така разликата между първия и втория ще остане три точки, а идната седмица на 13-и май (сряда) в отложен мач от 29-ия кръг Ланс ще приеме Пари Сен Жермен в може би най-важния си мач от години насам. Дори да се провалят там обаче, “червено-жълтите” след края на редовния сезон в Лига 1 ще имат още една важна среща. Тя ще бъде на 22-ри май (петък), когато предстои да играят с Ница в спор на финала за Купата на Франция.

Иначе настоящият двубой имаше значение и за тима на Нант, който официално се раздели с елита, след като при един оставащ мач до края на шампионата изостава на 5 точки от 16-ото място, което дава право на спасителен бараж. “Канарчетата” са вторият тим, който вече няма теоретичен шанс да се спаси, след като миналата седмица и Метц изпадна.



В следващите два кръга пък ще стане ясно кой измежду Оксер и Ница ще се спаси директно и кой от тези два отбора ще участва в плейофа срещу завършилия на третото място в Лига 2.

Malgré des occasions franches, nos Jaunes et Verts s'inclinent à Bollaert. Une défaite synonyme de relégation.



Le Football Club de Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. pic.twitter.com/hJYDOl8ueb — FC Nantes (@FCNantes) May 8, 2026