В Ангола вече броят защитник за сигурно ново попълнение на Левски

  • 28 май 2026 | 10:40
Левски е все по-близо до привличането на анголския  футболист Давид Кусо. Информацията идва от специализираната страница за анголски  футбол Angolan Football Scouting в социалната мрежа X, според която 22-годишният играч вече е избрал да продължи кариерата си на „Герена“.

Левски привлича и защитник от Португалия

Кусо е универсален футболист, който може да действа като краен защитник, дясно крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. Според Angolan Football Scouting, футболистът е бил пред трансфер в гранда от родината си Петро де Луанда, но в крайна сметка е предпочел офертата на шампиона на България Левски.

„Давид Кусо (22) се отклонява от трансфер в Петро де Луанда към Левски София – шампиона на България. Играчът е в края на договора си с Шавеш и се очаква да подпише като свободен агент“, пише страницата.

Кусо е юноша на Шавеш, а в кариерата си има и период под наем в Санйоанензе. През изминалия сезон той изигра 30 мача във всички турнири, в които реализира 5 гола и направи 3 асистенции.

На „Герена“ виждат в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер след сериозния интерес към него.

