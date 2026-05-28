В Ангола вече броят защитник за сигурно ново попълнение на Левски

Левски е все по-близо до привличането на анголския футболист Давид Кусо. Информацията идва от специализираната страница за анголски футбол Angolan Football Scouting в социалната мрежа X, според която 22-годишният играч вече е избрал да продължи кариерата си на „Герена“.

Кусо е универсален футболист, който може да действа като краен защитник, дясно крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. Според Angolan Football Scouting, футболистът е бил пред трансфер в гранда от родината си Петро де Луанда, но в крайна сметка е предпочел офертата на шампиона на България Левски.

„Давид Кусо (22) се отклонява от трансфер в Петро де Луанда към Левски София – шампиона на България. Играчът е в края на договора си с Шавеш и се очаква да подпише като свободен агент“, пише страницата.

Кусо е юноша на Шавеш, а в кариерата си има и период под наем в Санйоанензе. През изминалия сезон той изигра 30 мача във всички турнири, в които реализира 5 гола и направи 3 асистенции.

На „Герена“ виждат в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер след сериозния интерес към него.

🇦🇴David Kusso (22) is being diverted from Petro de Luanda to Levski Sofia, the Bulgarian League champions.



The player is at the end of his contract with GD Chaves and is expected to sign on a free transfer. — Angolan Football Scouting (@angolanfoot) May 27, 2026