  Официално: Черно море се раздели с двамата си най-опитни футболисти

  • 28 май 2026 | 10:34
Двамата най-опитни футболисти в състава на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов напускат клуба. Техните договори изтичат и те няма да продължат да защитават цветовете на “моряците”.

Васил Панайотов напуска Черно море

Ето какво пишат от Черно море:

Най-опитните футболисти на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на "моряците", слагайки край на един забележителен период в историята на клуба.

36-годишният Васил Панайотов, който носеше капитанската лента през последната година, се присъедини към Черно море през 2018 година. За 8 сезона на стадион "Тича" той се превърна в символ на постоянство и лидерство. С впечатляващите 246 мача в елита и 21 отбелязани гола, Панайотов заема осмо място във вечната ранглиста на клуба по участия в Първа лига. Освен това, той има 20 двубоя и 2 гола в турнира за Купата на България, както и четири участия в европейските клубни турнири – постижения, които ще останат в сърцата на феновете.

Цветомир Панов, също част от отбора от сезон 2018/2019 г., се утвърди като един от най-стабилните защитници на Черно море. През годините той изигра 183 мача в първенството, в които реализира 3 попадения. Панов допринесе и с 12 срещи за Купата на България, 4 мача в Лигата на конференциите и участие в решаващи баражи. Неговата отдаденост и професионализъм оставиха траен отпечатък върху отбора.

Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черно море през сезон 2023/2024, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на "моряците" е неоспорим и ще бъде помнен дълго от "моряшката" публика.

ПФК Черно море изказва искрена благодарност към Васил Панайотов и Цветомир Панов за всеотдайността, професионализма и незабравимите мигове, които подариха на клуба. Пожелаваме им здраве, късмет и нови успехи по пътя напред – където и да ги отведе футболът.

