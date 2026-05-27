От Ман Юнайтед платили почти 17 милиона паунда на Аморим, клубът отчете скромна печалба

Оперативната печалба на Манчестър Юнайтед се е увеличила с над 40 милиона паунда за деветте месеца до 31 март 2026 г. в сравнение със същия период на предходната година. Приходите също бележат ръст, подкрепени от съкращаване на разходите извън терена. Уволнението на Рубен Аморим обаче е струвало 16,7 милиона паунда, а клубът все още има дълг от 650 милиона долара от ерата на семейство Глейзър. Португалският наставник беше освободен през януари, но назначаването на Майкъл Карик доведе до подем във формата, който осигури на Юнайтед трето място във Висшата лига и класиране за Шампионската лига през следващия сезон.

Тази посока на развитие се отразява и в някои окуражаващи финансови данни за третото тримесечие, публикувани в сряда. Те включват оперативна печалба за деветте месеца до 31 март 2026 г. в размер на 37,7 милиона паунда. За сравнение, през същия деветмесечен период на предходната година е отчетен оперативна загуба от 3,2 милиона паунда.

Печалбата на Юнайтед преди лихви, данъци и амортизации за тези девет месеца е 187,5 милиона паунда, което е увеличение спрямо 145,3 милиона паунда през предходната година. От Юнайтед вярват, че съкращаването на разходите извън терена, откакто сър Джим Ратклиф стана съсобственик – което включваше и съкращения на служители в клуба – е допринесло за тези цифри. Въпреки това клубът все още има дълг от 650 милиона долара от ерата на Глейзър, а краткосрочните заеми са нараснали до 262,5 милиона паунда – увеличение с около 50 милиона паунда спрямо същото тримесечие на миналата година.

Снимки: Gettyimages