Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. От Ман Юнайтед платили почти 17 милиона паунда на Аморим, клубът отчете скромна печалба

От Ман Юнайтед платили почти 17 милиона паунда на Аморим, клубът отчете скромна печалба

  • 27 май 2026 | 17:02
  • 960
  • 0

Оперативната печалба на Манчестър Юнайтед се е увеличила с над 40 милиона паунда за деветте месеца до 31 март 2026 г. в сравнение със същия период на предходната година. Приходите също бележат ръст, подкрепени от съкращаване на разходите извън терена. Уволнението на Рубен Аморим обаче е струвало 16,7 милиона паунда, а клубът все още има дълг от 650 милиона долара от ерата на семейство Глейзър. Португалският наставник беше освободен през януари, но назначаването на Майкъл Карик доведе до подем във формата, който осигури на Юнайтед трето място във Висшата лига и класиране за Шампионската лига през следващия сезон.

Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение
Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

Тази посока на развитие се отразява и в някои окуражаващи финансови данни за третото тримесечие, публикувани в сряда. Те включват оперативна печалба за деветте месеца до 31 март 2026 г. в размер на 37,7 милиона паунда. За сравнение, през същия деветмесечен период на предходната година е отчетен оперативна загуба от 3,2 милиона паунда.

Перфектен завършек за Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш
Перфектен завършек за Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш

Печалбата на Юнайтед преди лихви, данъци и амортизации за тези девет месеца е 187,5 милиона паунда, което е увеличение спрямо 145,3 милиона паунда през предходната година. От Юнайтед вярват, че съкращаването на разходите извън терена, откакто сър Джим Ратклиф стана съсобственик – което включваше и съкращения на служители в клуба – е допринесло за тези цифри. Въпреки това клубът все още има дълг от 650 милиона долара от ерата на Глейзър, а краткосрочните заеми са нараснали до 262,5 милиона паунда – увеличение с около 50 милиона паунда спрямо същото тримесечие на миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

  • 27 май 2026 | 15:00
  • 3625
  • 2
Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

  • 27 май 2026 | 14:50
  • 752
  • 0
Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

  • 27 май 2026 | 14:39
  • 4587
  • 6
Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

  • 27 май 2026 | 14:35
  • 473
  • 0
В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

  • 27 май 2026 | 14:09
  • 1033
  • 0
Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

  • 27 май 2026 | 14:08
  • 936
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 23073
  • 56
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 25889
  • 199
"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

  • 27 май 2026 | 18:15
  • 590
  • 0
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 8527
  • 18
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 27421
  • 119
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 29791
  • 21