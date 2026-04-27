Венци Стефанов: Продавам Славия!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обяви пред Sportal.bg, че е готов да продаде най-стария столичен клуб. Вчера на стадион "Александър Шаламанов" се разрази екшън, който започна през първото полувреме в сектор "А", а после продължи след последния съдийски сигнал на мача с Ботев (Враца). Босът на "белите" беше обиждан от агитката на тима, което го накара да отиде при ултрасите и да им поиска обяснение. Стефанов уточни, че очаква феновете да излъчат кандидат-купуват на клуба.

"Продавам Славия! Нека тези момчета, тези "бойс", докарат някой, който е готов да купи Славия. Цената ли? Ще я кажа на човека, ще седнем с него, ще му представим отчетите, ще го запознаем с всички цифри, той да ни каже какви са му плановете, какво е готов да инвестира и т.н. Казах го и вчера, за мен това не са слависти. Наистина ги съжалявам. Дори не си плащат билетите, вчера чупиха седалки. Ще ме принудят да огранича достъпа им до мачовете. Шапка свалям на феновете на Левски, които въпреки всичките им кусури, дадоха от залъка си, извадиха пари, събраха нужните милиони и спасиха своя отбор. А тези момчета, които се наричат с хубавата българска дума "бойс", само псуват и обиждат.

Искам да посъветвам следващия министър на вътрешните работи да обърне по-сериозно внимание на охраната по стадионите. Плащаме хиляди евро - казвам ви хиляди, а какво охраняват? Вчера ме обиждат, псуват, хвърляха бутилки по колата ми, полицаите седят и гледат. Сини каски ли са, бели каски ли са? Тези ултраси са под въздействието на опиати, обиждат мен и близките ми, търпението ми си има граница. Затова отидох при тях, виках ги, нека дойдат, но не дойдоха. Само вдигат ръце. Да не закачат децата на Славия! Това искам да им кажа - ако се замислят, в националния отбор на България има шестима футболисти, продукт на школата на Славия. Ако добавим Владимир Николов, стават дори седем. Нека тези ултраси ми кажат един друг български отбор, който работи така.

Болно ми е много. За 30 години сме дали здраве, пари и нерви на този стадион. Нека докарат човек и продавам Славия. Аз съм роден до стадиона, целият ми живот е свързан със Славия и ще си умра славист. И да не съм собственик, пак ще ме видите на стадиона. Защо стадионът носи името на Александър Шаламанов - защото Шами беше голям футболист, голям славист и голям човек. Той никога не парадираше, че е велика легенда, идваше и сменяше чимовете, помагаше с какво ли не, не се срамуваше и страхуваше от работа, милееше за Славия до последно. А на тези момчета, които би могло да са мои внуци, един човек, близък до Славия, им дава по 20 евро, за да правят тези неща. Това го знам със сигурност. Едно лице, което си мечтае да е някакъв фактор в клуба, им дава пари, за да правят тези неща на домакинските мачове.

Те знаят ли как се издържа отбор? Знаят ли, че Славия е единственият клуб в България, който има собствен стадион и база. Не сме получили един лев през годините. Без държавна помощ! Данъците и поддръжката на стадиона и базата на Славия се равняват годишно колкото издръжката на един отбор от Втора лига. Наясно ли са феновете с това? Те поискаха да им дадем кафенето, за да продават бира, но после се отказаха. Стадионът на Славия е място, където да се развиват нашите деца, това не е бирария! След мача с Монтана викнаха футболистите да им правят разбор!? Не отричам, че записахме няколко негативни резултата в последно време, но видяхте вчера, че Ботев (Враца) ни изравни след автогол. ЦСКА със своята милионна селекция победи Монтана в добавеното време. Феновете ли ще определят кое как да е? Като искат да определят, да докарат купувач!

За всички приказки за тото, палачинки и обръщалки, съм готов да заведа дело на всекиго! Във "Фейсбук" всеки е много смел, всеки пише, прави колажи. Нека намерят един футболист на Славия, който да каже, че е участвал в такова нещо. Готов съм да седна на детектора на лъжата. Давам под съд всеки, който публично ме обвинява в тези неща. Писна ми от отрепки и от глупости. Над 30 години вече издържаме Славия, следваме политика за налагане на българи - видяхте, че и вчера пуснахме наши деца. Сигурен съм, че отборът ще стане по-силен", заяви Венцеслав Стефанов.