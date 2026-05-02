Двама фенове на Славия: Венци, вън!

Привържениците на Славия бойкотираха гостуването на Берое в Стара Загора от втория плейофен кръг в групата на изпадащите в елита. В сектора за гости на стадиона под Аязмото присъстваха двама фенове на белите, които изразиха недоволството си към президента на клуба Венцеслав Стефанов, след което напуснаха трибуните.

Берое 2:0 Славия, гол от центриране

На стадиона бяха разпънати и два транспаранта с послания "Дядо Венци, вън от Славия!", подписан от фракциите Boys Sofia и "Слависти", както и "Венци вън!". Напрежението между ултрасите и бизнесмена се породи по време на домакинството срещу Ботев (Враца), след което Стефанов обяви, че е готов да продаде клуба, стига феновете да намерят кандидат-купувач.