Светлин Станчев: Да финишираме успешно

В неделя, едноименния тим на Аксаково приема на Фратрия II (Варна). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Поредни кадрови проблеми в нашия отбор. Търсим варианти да ги преодолеем. Навярно ще гласуваме доверие на някои от най-младите. Тези препятствия няма да ни откажат от целта ни. Амбицирани сме да завършим сезона с добри игри и резултати. Предстоящият двубой ни дава подобна възможност. Ще излезем срещу съперник, разчитащ на млади момчета, които залагат на чистия футбол. Имаме добри шансове за успех. Просто трябва да изиграем 90-те минути пределно мобилизирани“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.