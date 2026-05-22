Венци Стефанов: Пишат, че се готвят да убият Ратко - МВР да вземе мерки!

  • 22 май 2026 | 11:58
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов алармира пред Sportal.bg, че се готвят нови неприятни сцени на стадион "Александър Шаламанов". Босът на най-стария столичен клуб призова МВР да вземе мерки и да не допуска ексцесии в "Овча купел". От 15:30 часа "белите" приемат Монтана в последен мач от сезона в efbet Лига.

Отново смениха началния час на Славия - Монтана

"По разни фенски форуми и страници пишат, че днес ще убият Ратко Достанич. Призовавам МВР да вземе мерки! Не може хора, които не са дали 1 лев за Славия да командват кое как да става и да заплашват! Да си гледат бързите кредити и да не се занимават с глупости. Юли Петков е в болница - момчето получи криза заради всичките им простотии.

Юли Петков влезе в болница

Както вече казах, да дойде някой сериозен човек, ще седнем и ще говорим с него. С Младен Михалев бихме говорили със сериозни хора. Няма да играем по гайдата на такива като тях. Решили те да определят от името на всички слависти. Да идват да подкрепят отбора, а не да правят само глупости", заяви босът на "белите".

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

ЦСКА с обръщение до "червена" България

Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

Благоевградска академия с нова придобивка

Светлин Станчев: Да финишираме успешно

Левски и ЦСКА в дуел за Суперкупата в края на лятото

ЦСКА с информация за старта в Европа, написа: Най-успешният клуб се завръща

След 10 години величие: Манчестър Сити обяви напускането на Гуардиола

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

