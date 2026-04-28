Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар пред Sportal.bg във връзка с отвореното фенско писмо, насочено до него. Бизнесменът обясни своя жест с рязането на глава, който отправи по време на последния мач на "белите" срещу Ботев (Враца). Шефът на най-стария столичен отбор отново заяви, че чака привържениците да изпратят кандидат-купувач.

"Жеста с рязането на глава ли? Направих го срещу някакъв татуиран по главата, който обиждаше мен, мъртвата ми майка и детето ми. Застанал, псува и ме заплашва. Това нормално ли е? Жестът ми "ела, ела" също беше насочен към този с татуировките. Но не дойде. Относно това, че съм бил заплашвал 15-годишни деца, нормално ли е тези 15-годишни деца да псуват на майка човек, който може да им е дядо. Вие не бихте ли реагирали?

Щом съм казал, че продавам отбора, значи го продавам. Да докарат човек! Но да докарат човек с възможности, с пари, да не вземат да докарат някой изпосняк. Помните ли едно време как за ЦСКА дойдоха едни преоблечени като шейхове. Със сериозен човек искам да разговарям, някой бизнесмен с пари. Дали продавам нещо мое? Щом смятат, че не е мое, да стигнат до собственика, който те мислят, че е. Да са спокойни, точно аз съм човекът за продажбата. Чакам ги.

Всичко това е изнудване, но аз няма да се дам. Скачат ми, защото не им давам пари за фен-клуба, но няма да стане с този рекет. Убеден съм, че скоро новото правителство и следващият министър на МВР ще вземат под внимание въпроса с футболните хулигани - на всички хулигански прояви ще се сложи край. Получих обаждания от много хора, които са възмутени от това нещо. Над 200 човека звъняха. Ултрасите да знаят, че Славия не е стадо без кучета. Всяко търпение си има граница.

Привържениците ходят на стадионите да подкрепят своя отбор, а не да му пречат. Тези "бойс", може би "гърлс" по би им прилягало, трябва да подкрепят Славия. Аз съм за нормалността и за добрия тон. Ако са на стадиона, трябва всичко да е цивилизовано. Или ще се съобразяват с това, или ще гледат Славия пред телевизора. Едно време се скандираха имената на футболистите, имената на легендите. Но на истинските легенди, а не на такива дето само седят в кръчмата и правят интриги. Легенда е Жужо, легенда е Чаво Цветков.

Кои са феновете, че да ме призоват да се оттегля? Кои са те? Какво са дали? Нагли, безпардонни, невъзпитани. Ще взема мерки, разбира се. Още на следващия мач. Цирковете свършват. Един пирон не са забили на стадиона. Като са слависти защо чупят седалките? Сега кой ще плати тези седалки? Разберете - фенът не определя политиката на един клуб. Нашата политика е да налагаме българи.

Какво знаят ултрасите за финансирането и издръжката на един футболен клуб? Нищо. Говорим за много пари. Какво са създали те? Какво са управлявали? Те поискаха да продават бира на мачовете. Казах им, че това полицията трябва да го разреши. После с тази бира, която искаха да продават, замеряха колата ми.

Фенът си подкрепя отбора. Да, ако нещо не му харесва, да дойде да каже, да изрази мнение. Но културно, разумно, без глупости и простотии. Хванали се да пишат писма до медиите като гаджета. Или селски клюкарки. Да погледнат себе си. А да дават акъл и да проявяват претенции - при майка или при жена. Ние 30 години даваме парите си за Славия. Аз съм славист, откакто се помня.

Издръжката на клуба струва много пари. Искат успехи, ама трябват много пари бе. През този век сме спечелили веднъж Купата на България, така е. Левски чакаше 17 години за шампионската титла. Но феновете му събраха пет милиона за една седмица, когато ножът беше опрял до кокала. А нашите ме изнудват и нападат персонално, мислейки си, че ще сложат някой друг и ще потече река от благоденствие за фен-клуба. Нали знаете мечтата на идиота каква е. И защо са "бойс"? Нали сме българи, няма ли български думи? Това, което правят, се отразява на отбора. Отрицателно", заяви босът на "белите".