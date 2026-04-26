Разправии и след мача на Славия

Напрежението на стадион "Александър Шаламанов" не спадна и след края на шампионатния двубой на Славия с Ботев (Враца), завършил 1:1. Фенове на "белите" причакаха клубния бос Венцеслав Стефанов и скандираха против него, след което се заформи кавга между бизнесмена и запалянко, но намесата на охраната предотврати ескалация на ситуацията.

Голям скандал в "Овча купел"! Венци Стефанов слезе при агитката, закани се на ултрасите

Агитката на най-стария столичен отбор пък остана близо до централния вход пред сектор "А", за да чака автомобила на президента на "белите". Обстановката беше напечена и по време на срещата, когато Стефанов слезе при ултрасите, като ги приканваше да отидат при него, за да се разберат.

Снимки: Startphoto