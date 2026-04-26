Юли Петков: Тягостна обстановка! Феновете са против президента, а той дава толкова пари на Славия

Помощникът-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си след ремито 1:1 срещу Ботев (Враца) на старта на плейофите в efbet Лига. Асистентът на Ратко Достанич призна, че обстановката на стадиона в "Овча купел" е тягостна.

"Обърка се една грешка в последната минута от статично положения. Нелеп автогол, не успяхме да задържим спокойствие, повече време играхме с десет човека, не успяхме да решим мача, гол в 90-ата минута - разочарованието е голямо. Осем-девет човека са изиграли по 90 минути във всички мачове, в контролите, може би се поумориха, трябваше да задържим играта, да бъдем май по-спокойни, защото мачът се развиваше в наша полза.

Неприятно е случилото се с феновете, те имат нещо против президента, все пак човек, който дава толкова пари за Славия. Цялата обстановка е тягостна, това пречи на футболистите долу на терена, колкото и да ги успокояваме. Наистина тази обстановка пречи на момчетата. Най-важната ни цел през седмицата ще бъде ментални да успокоим момчетата, доста са изнервени и неспокойни.

Нашата гледна точка е, че Васко игра добре като титуляр за първи път, стара се много, след това Гогев нямаше късмет, Макси дебютира днес, момчета е набор 2009, представят се спокойно, ще получават още повече шансове", заяви Юли Петков.