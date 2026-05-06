Достанич за протеста на феновете на Славия: Когато водим в резултата и не подкрепяш отбора, не е нормално

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич сподели мнението си след успеха с 2:1 над Септември (София). Наставникът на "белите" говори и за протеста на феновете срещу клубния бос Венцеслав Стефанов.

"Накрая допуснахме гол от тъч, което за мен не е нормално. Оттам нататък стана хаос. Благодаря на футболистите си, които дават всичко от себе си във всеки един мач. На добър път сме.

Много е важен днешният успех чисто психологически. Това са млади хора, които трябва да се чувстват добре. Имаме лидери в отбора, които помагат много. Нашата политика е ясна - да даваме път на младите. Като играем под голям натиск, се вижда, че това ни е слабото място.

Досо имаше картони. Мой избор е Янис Гермуш да не играе днес, защото искаме да даваме шанс на по-младите. Мога да разбера феновете. Те могат да бъдат недоволни от резултатите. Трябва да гледаме реално на нещата. Когато водим в резултата и не подкрепяш отбора, това не е нормално", каза Достанич.

Снимки: Борислав Цветанов