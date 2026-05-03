Стефанов: Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори по важни теми за белия клуб, като той не пропусна да поздрави феновете на Левски за титлата, която вчера "сините" си гарантираха.

"Аз нямам нищо против. Всяко начало има и своя край. Ако представят човек, който може да се грижи за своя отбор, да прави това, което е необходимо. Привържениците на Славия са разумни и умни хора. Дали ще съм аз, Иван или Драган, нека работят за Славия. Феновете не могат да ме накарат да го направя. Виждам тролове на трибуните. Те не знаят защо протестират. Тези, които бяха, не са фенове на Славия. Това са пришълци, които искат да превземат агитката и да рекетират ръководството да им дава пари. Аз нямам заден ход. Славия няма един лев задължения през тези 30 години.

Двама фенове на Славия: Венци, вън!

Поклон пред феновете на Левски! Напълно заслужиха титлата си тази година. Тези феновете работеха за Левски. Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам. Не съм съгласен с виждането им", заяви Стефанов пред БНТ.