Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Стефанов: Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам

Стефанов: Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам

  • 3 май 2026 | 10:01
  • 1525
  • 2

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори по важни теми за белия клуб, като той не пропусна да поздрави феновете на Левски за титлата, която вчера "сините" си гарантираха.

"Аз нямам нищо против. Всяко начало има и своя край. Ако представят човек, който може да се грижи за своя отбор, да прави това, което е необходимо. Привържениците на Славия са разумни и умни хора. Дали ще съм аз, Иван или Драган, нека работят за Славия. Феновете не могат да ме накарат да го направя. Виждам тролове на трибуните. Те не знаят защо протестират. Тези, които бяха, не са фенове на Славия. Това са пришълци, които искат да превземат агитката и да рекетират ръководството да им дава пари. Аз нямам заден ход. Славия няма един лев задължения през тези 30 години.

Двама фенове на Славия: Венци, вън!
Двама фенове на Славия: Венци, вън!

Поклон пред феновете на Левски! Напълно заслужиха титлата си тази година. Тези феновете работеха за Левски. Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам. Не съм съгласен с виждането им", заяви Стефанов пред БНТ.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 17267
  • 47
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
  • 4709
  • 3
В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

  • 3 май 2026 | 06:46
  • 6263
  • 1
Арда и Морето в люта битка за важни точки

Арда и Морето в люта битка за важни точки

  • 3 май 2026 | 06:27
  • 5156
  • 0
И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

  • 3 май 2026 | 05:58
  • 4290
  • 2
Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света

Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света

  • 3 май 2026 | 05:36
  • 4258
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 247898
  • 1005
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 17267
  • 47
Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

  • 3 май 2026 | 10:34
  • 1035
  • 1
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

  • 3 май 2026 | 09:21
  • 4427
  • 6
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
  • 5644
  • 19
Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

  • 3 май 2026 | 08:15
  • 4743
  • 0