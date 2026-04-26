Венци: Това не са слависти, съжалявам ги - седят по пейките, не знаят как се издържа клуб

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своя коментар след ремито с Ботев (Враца) в efbet Лига. Бизнесменът заяви, че изпитва съжаление към ултрасите, които се обявиха против управлението му на стадион "Александър Шаламанов".

"Това не са слависти. Ето, вижте как крещят. Те мислят, че отбор се издържа с викане, да седят по пейките и да говорят глупости. Аз ги съжалявам. Това са малки момчета, не знам кой ги е надъхал, те не знаят какво е да издържаш един клуб. Още повече да работиш за това български футболисти да бъдат налагани в клуба и да им се дава шанс.

Ако сте забелязали, в сегашния национален отбор има шестима от нашата школа. Аз се гордея от това, което сме направили в Славия. Не им обръщам внимание. Те дори пари за билети не дават. Аплодирам феновете на Левски, които в трудния момент запазиха клуба си, събраха пари, спасиха клуба. Те получиха своето удовлетворение сега. Какво значи с един човек, видяхте как стана изравняването - нелеп автогол", заяви шефът на "белите".