Фенове на Славия с нова позиция срещу Венци Стефанов

Част от организираните привърженици на Славия изпратиха нова позиция срещу клубния президент Венцеслав Стефанов. Повод за нея е поредната загуба на "белите" в групата с отборите, борещи се за своето спасение.

Публикуваме текста на "Слависти" без редакторска намеса:

"Хареса ли ти мачът, Венци?

След поредното фиаско на ст."Алексанндър Шаламанов" в мача срещу "Добруджа" сме длъжни да поздравим за некадърността ръководството и треньорския щаб за забележителния рекорд по българските терени - най-бързо извършената дузпа в историята на българския футбол едва в 6тата секунда. Браво! Само две секунди под абсолютното постижение в цялата футболна история!

Ще последват кратки и риторични въпроси :

- Защо беше толкова важно Славия за пореден път да играе в групата на изпадащите?

- Как всички застрашени от изпадане отбори си взеха лесно 3-те точки срещу Славия?

- Харесва ли Ви гледката когато мачът се предава по телевизията и се виждат картини като - тракторчета, насипи с пясък, счупени футболни врати, железа и разбира се чугунените седалки от построяването на стадиона?

- А какво ще кажете за общо 68те души, посетили "двубоя"?

- Как тези бленувани млади футболисти и юноши на Славия се мотивират и развиват от такива подобия на мачове в изпадащата група за поредна година - без цели и хъс?

Завършваме и с поздрав за анти-президента за безсилното и клоунско изказване: "Едно дете дойде при мен и си призна,че са му дали 20 евро да вика против мен". Какви поредни глупости и лъжи от безсилие изговорени от лицето Стефанов... Без Венци нямало да ни има... А сега има ли ни?!? Харесва ли ви това, хареса ли ти мачът, Венци?!?".