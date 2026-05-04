Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg поредната проява на фенове на "белите" срещу него. По-рано през деня в някои от групите със запалянковци на най-стария столичен отбор се появиха снимки на счупени седалки, скъсана мрежа, напукано кошче за боклук и т.н. от спортния комплекс "Стоян Коцев - Кано" в столичния квартал "Овча купел". "Ако ще издържате и нас така както базата - не благодарим", написаха иронично привържениците.

Фенове на Славия: Ако и нас ще издържате така...

"Тези фенове дават ли си сметка, че Славия е единственият клуб в България, който е собственик на своята база. А знаят ли само данъците на стадиона и базата на каква сума се равняват. За 30 г. Славия няма нито 1 евро задължение. Дължим 0 евро. В ЦСКА знаете какво беше преди години, Левски има още задължения, които новият собственик има да чисти. В Локомотив Николай Гигов си даваше парите, изгониха го. После един много добър човек - Иван Василев, взе да издържа клуба, изгониха и него. И го разболяха... А Нефтохимик къде е? Спартак (Варна) къде беше толкова години? Кои са феновете, че да казват кое как да става? Те ще казват какво да правим ние, собствениците?! Поне да си плащаха билетите. Дадох им автобуси, искаха и гориво. Ако искат да им взема и по един чифт обувки? Или да им купя завивка за леглото у тях. Това не е сериозно. Мисля, че полицията и държавата трябва да вземат отношение относно хулиганските прояви. Идват, псуват, обиждат, трошат, по колата ми хвърлиха бутилка с бира. Бира, която искаха да продават на стадиона.

Фенове на "белите" с отговор до Венци Стефанов: Славизмът не е бизнес!

Славия е един от малкото клубове у нас, който залага основно на български деца и развива школата си. Не е случайно, че шест-седем наши деца са в националния отбор на България. Ултрасите и това не виждат. Пуснали снимки от комплекса - и аз имам снимки. В агитката, която псува и обижда, има хора от друга агитка, това не са слависти. Хора с татуировки, с пречупени кръстове по тях. Пак казвам, не са слависти, а фенове на друг столичен отбор. Наемници. Но да знаят, че аз и Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия. Най-вече заради децата на Славия. Когато той каже нещо, не повтаря. Интересно ако Младен Михалев е на стадиона, и на него ли така ще скачат. Да кажа на ултрасите, че не могат да създадат разкол. Винаги сме били заедно, това е наш дом. Ако намерят купувач, да го докарат, ще го изслушаме, ще видим какви са му плановете и възможностите, не бихме дали Славия на някой прошляк или малоумник.

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Искам да уточня нещо, което се пише тук-там по медиите. Нено Михалев от Левски и Младен Михалев нямат нищо общо. Абсолютно нищо. Съвпадение на имената. Нито му е кръстник, нито му е братовчед, нито му е шурей, нито му е бабалък. Нямат нищо общо. Като феновете на Славия имат претенции към комплекса, да съберат средства като феновете на Левски и да ги дарят на клуба - за ново кошче, за мрежа, за боя. Да вземат пример от агитката на Левски, която събра милиони за отбора си. А тези само искат да получават. В клуба не е влязло нищо от феновете. Само претенции имат.

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Нека знаят - волът рие, рие, накрая върху гърба му пада. Ако продължават така, просто ще им забраня достъпа до стадиона. Ще седят оттатък при реката. Аз съм славист и ще съм славист докрай. На глупостите на Кокала, че съм от Левски, не виждам кой нормален може да се върже. Кокала като ти каже "добър ден", погледни си часовника. Уважавал съм го, но устата му изпреварва мисълта. Призовавам нормалните фенове на Славия да бъдат на стадиона! Тези, които милеят за отбора, които са културни и възпитани. А не онези, които получават по 20 евро, за да правят простотии. Дето псуват и обиждат - псуват покойната ми майка... Псуват и Ратко Достанич, а човекът само дето не спи на стадиона. Това е безобразие. Ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха? Това ми е интересно", каза Венцеслав Стефанов.