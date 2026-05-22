Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

Почина един от емблематичните фенове на Ботев (Пловдив) - Велизар Цолакидис, информират колегите от "Марица". Причината за смъртта за момента е неизвестна.

Велизар, роден през 1971 година, е бил открит безжизнен в дома си. Няколко дни негови приятели се опитвали безуспешно да се свържат по телефона и са алармирали властите. Велизар беше известен с непримиримите си позиции по всяка тема, свързана с "канарчетата".

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на близките и роднините на Велизар Цолакидис!