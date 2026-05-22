Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

  • 22 май 2026 | 10:11
  • 3190
  • 5
Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

Почина един от емблематичните фенове на Ботев (Пловдив) - Велизар Цолакидис, информират колегите от "Марица". Причината за смъртта за момента е неизвестна.

Велизар, роден през 1971 година, е бил открит безжизнен в дома си. Няколко дни негови приятели се опитвали безуспешно да се свържат по телефона и са алармирали властите. Велизар беше известен с непримиримите си позиции по всяка тема, свързана с "канарчетата".

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на близките и роднините на Велизар Цолакидис!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4097
  • 7
ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7234
  • 33
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24439
  • 47
Благоевградска академия с нова придобивка

Благоевградска академия с нова придобивка

  • 22 май 2026 | 09:20
  • 503
  • 0
Светлин Станчев: Да финишираме успешно

Светлин Станчев: Да финишираме успешно

  • 22 май 2026 | 08:31
  • 526
  • 0
Илиян Станчев: Никога не сме избягвали двубоите със силните

Илиян Станчев: Никога не сме избягвали двубоите със силните

  • 22 май 2026 | 08:28
  • 487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7234
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4097
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24439
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7652
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37052
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5235
  • 2