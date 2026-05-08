Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отговори на феновете на "белите", които поискаха справка от институциите относно собствеността на клуба. Босът на тима от "Овча Купел" смята, че тези привърженици не са съградили нищо, но имат някакви претенции, което не е нормално. Стефанов заяви, че има вероятност стадионът да бъде затворен за публика, ако конфликтът продължи и разкри, че определени фенове са плащали по 20 евро на деца, за да скандират срещу ръководството на клуба.

Феновете на Славия поискаха от институциите информация за собствеността на клуба

"Тези фенове като какви пишат до кмета, до министъра и до партиите в Общинския съвет? Имена под това писмо има ли? Да застанат с имената си - Гошо, Пешо, Драган, Иван, Стоян. Има ли имена - няма имена, ха-ха. Чух какво е казал Галин Иванов след последния мач - всичко било срещу един човек. Смятам, че той е един от хората, които подстрекават това нещо. Ясно ми е, че някои искат да създадат разкол и да стане като онази приказка за мавзолея едно време: стани, Гоше, за да седне Тоше. Има голяма вероятност да затворим стадиона. Не сме длъжни да отговаряме на някакви татиуирани, които си тръгват в 35-ата минута, когато отборът води в резултата. Това ли е подкрепата на славистите?, каза Стефанов пред Sportal.bg.

"Едно от децата каза, че са им давали по 20 евро, за да скандират и обиждат. Призна си момчето. В Славия всичко ни е прозрачно и точно, това ще им кажа. И друго - къщичка за пиленца правили ли са, както казваше Гришата. Поне една къщичка да бяха направили, пък тогава да пишат писма. Направи нещо, извади пари, тогава имай претенции. Пак питам - кои са те? В качеството на какви задават въпроси на кмета. Не искат да им снимат лицата, не застават с имената си, но писма пишат", добави Венци.

"Отнетият лиценз на Берое? Това решение е за добро. Сигурен съм, че отборът на Берое ще се възроди със свои кадри и ще върне своята идентичност", каза Стефанов по друга тема от деня.