Фенове на "белите" с отговор до Венци Стефанов: Славизмът не е бизнес!

Привърженици на Славия изпратиха отворено писмо до редакцията на Sportal.bg. В своето изявление феновете на "белите" се обръщат към клубния президент Венцеслав Стефанов, който вчера обяви пред нашата медия, че е готов да продаде най-стария столичен тим, ако ултрасите намерят кандидат-купуват.

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Публикуваме писмото на феновете на Славия без редакторска намеса:



Как се продава нещо което не е твое, Венци?



Господин Стефанов, Ако можем да Ви наречем господин изобщо след вчерашните Ви жестове и прояви на агресия.На тези години ние съжалявяме Вас за инфантилното поведение. Да, дойдохте, но "режехте глави и заплашвахте" деца на по 15г. Поведението Ви не изглеждаше отстрани като да искахте да поговорим. Как след всичко излъчено в ефир имате наглоста за пореден път да петните феновете??? Как един журналист нямаше смелостта да попита за въпростния жест??? Останали били безмълвни, но ние няма!!!



А до здравето през последните 30години, и ние сме си го остави ли там - на стадиона в надежди за нещо по-добро.В типичния си глуповат стил говорите за раздаване на "огромната" сума от 20 евро, с които някой е бил стимулиран да протестира. Любовта към Славия и омразата към "ръководството" не се е измервала и никога няма да се измерва с пари!!!Хората вече и пари да им се дават не стъпват, защото ги изгонихте. Отностно някакво кафене,което сме искали-паметта пак Ви изневерява. Миналата седмица беше магазина, сега кафене сме искали. Поне лъжите гледайте да са едни и същи!



За футболистите хубаво, че само разбор им се прави. В любимия ви Левски ги и събличат! До миналия месец не знаехте кой е официалния фен магазин на клуба и кой "поддържа" страницата на клуба, днес вече "Фейсбук" ползвате. Това е чудесно! Значи до Вас благодарение на вашите "ушета" достига всичко което искаме да изкажем.



А за съда- да, определено ще се видим там!!! Вместо да продължавате да натоварвате славистите с присъствието си и лъжите които бълвате, е най-добре да се оттеглите в пенсия! По-добре късно отколкото никога!!! Щетите от "великото Ви управление" могат да бъдат оправени макар и трудно. Славизмът не е бизнес!!! Завършваме с един риторичен въпрос : Как се продава нещо, което не е твое?



#СВОБОДНАСЛАВИЯ

#ВЕНЦИВЪН

#BOYSSOFIA

#СЛАВИСТИ

