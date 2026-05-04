Фенове на Славия: Ако и нас ще издържате така...

Привърженици на Славия излязоха с ново открито писмо до клубния бос Венцеслав Стефанов. Феновете публикуваха снимки от комплекс "Стоян Коцев – Кано" в столичния квартал "Овча купел" и иронично заявиха, че не искат да бъдат издържани по този начин. Както е известно, ултрасите поискаха оставката на президента на "белите", който пък отвърна, че е готов да продаде отбора и чака запалянковците да му доведат кандидат-купувач.

Стефанов: Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам

Публикуваме написаното от феновете без редакторска намеса:



"Едва ли има човек, който да вярва на дебелите лъжи на рекетирания дядо!!! Този път ще отговорим със снимки от базата, на която тренират децата на Славия.



P.S. годината и мястото са 2026та София, а не 1986 Чернобил. Ако ще издържате и нас така както базата - НЕ БЛАГОДАРИМ!!!".