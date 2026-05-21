Морган Роджърс е номер 1 в Лига Европа за сезона

Атакуващият халф на Астън Вила Морган Роджърс беше избран от техническата наблюдателна група на УЕФА за най-добър играч в Лига Европа през този сезон.

23-годишният футболист допринесе за триумфа на бирмингамци с трофея в турнира, отчитайки се с три гола и пет асистенции в 15 мача. Той отбеляза попадение и направи голов пас при снощната победа с 3:0 над Фрайбург във финала в Истанбул. Така Роджърс стана първият англичанин с гол и асистенция в голям европейски финал от 1999 година насам, когато Теди Шерингам постигна същото с екипа на Манчестър Юнайтед във финала на Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен). Освен това той се превърна в първия представител на своята страна, спечелил наградата за номер 1 в ЛЕ, която през миналата кампания отиде при капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро.

Швейцарецът Йохан Манзамби от Фрайбург пък беше обявен за Откритие на сезона. 20-годишният полузащитник изигра 15 срещи с два гола и две асистенции в турнира.

От УЕФА обявиха и идеалния състав на Лига Европа за сезон 2025/26. На вратата е Емилиано Мартинес, а защитниците пред него са Виктор Гомес (Брага), Матиас Гинтер (Фрайбург), Морато (Нотингам Форест), Оскар Мингеса (Селта). Тримата халфове са Джон Макгин (Астън Вила), Максимилиан Егещайн (Фрайбург) и Роджърс, докато триото в атака е изградено от Антони (Бетис), Игор Жезус (Нотингам Форест) и Емилиано Буендия (Астън Вила).

Снимки: Gettyimages