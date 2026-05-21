Артета: Питах се дали съм достатъчно добър, за да изведа тези футболисти до голям трофей

  • 21 май 2026 | 17:13
Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че едва сега е осъзнал колко важно и голямо нещо са постигнали със спечелването на титлата в Премиър лийг. “Артилеристите” официално грабнаха първия си шампионски трофей на Англия от 22 години насам във вторник, когато основният им конкурент Манчестър Сити завърши наравно като гост на Борнемут и това остави разликата между двата тима четири точки кръг преди края.

“Началото беше трудно. Когато изградиш клуб, достигнеш до тази ситуация, в която остава единствено да започнеш да печелиш, а разликата до върха е толкова малка. Не е лесно да играеш с този товар всяка седмица. Помня разговорите, които водехме в началото на сезона през септември и октомври, как всичко свършва, ако не спечелим, а оставаха осем или девет месеца, в които да играем. Ето за това съм горд. Не само, че спечелихме, а и как стигнехме до успеха. Показахме много важни ценности не само в спорта, но и в живота. Показахме устойчивост, бяхме хладнокръвни, когато трябваше и когато се съмняваха в нас. Разбира се, че си задавах въпроса дали съм достатъчно добър, за да изведа тези играчи до спечелването на голям трофей. Никога не си сигурен, докато не го направиш. Трябва да останеш скромен, да останеш любопитен и да продължиш да се развиваш. През последните няколко години бяхме много близо, но този път успяхме да спечелим. Сега футболистите са гладни за още и ни остава най-големия мач в Будапеща”, заяви Артета.

Испанецът коментира колко голям фактор са били Манчестър Сити и Артета, както и отношенията си с мениджъра на Борнемут, Андони Ираола.

“Манчестър Сити бяха огромна част от нашето пътуване. Пеп също бе голяма част от него. Започнах треньорското си пътешествие с него. Всички отбори в лигата продължават да се развиват и да повишават нивото си. Последните години няколко пъти бяхме съвсем близо до успеха, сега го постигнахме. Всички ние сме отговорни, много хора минаха от тук и имат своята заслуга. Вчера се обадих на Андони Ираола, за да го поздравя за невероятния сезон на Борнемут. Казах му: “Ти почти ни отне титлата в Премиър лийг, а сега ни помогна да я спечелим. Обадих му се да му благодаря и покажа възхищението си, да му пожелая всичко най-добро в следващите стъпки в кариерата му, която съм сигурен, че ще е много успешна”, разказа наставникът.

В края на пресконференцията Артета посочи, че Микел Мерино ще поднови тренировки утре, а надеждите му са, че това може да стане и с Юриен Тимбер в следващите няколко дни, за да може евентуално двамата да са част от състава на Арсенал за финала в Шампионската лига в Будапеща на 30 май.

“Микел ще започне да тренира с групата утре. Днес проведе лека тренировка. Надяваме се, че това ще може да стане и с Юриен в следващите няколко дни. Той е малко по-назад във възстановяването си от Микел”, завърши Артата.

