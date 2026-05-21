Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Суперзвездата на българския баскетбол и на Олимпиакос Александър Везенков говори пред Sportal.bg след края на официалната тренировка на гръцкия град в Атина преди утрешния дуел от Финалната четворка на Евролигата срещу Фенербахче.

"Малко е странно, но Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос", каза Везенков пред Sportal.bg. "Всичко е наред при мен. Малко е странно, че сме в тази зала и повечето хора ще са от нашата страна, но сме готови да дадем всичко от себе си. Играем срещу европейския шампион, срещу отбор, който знае как да печели, който има структура, който има изключителен треньор. Мисля, че ще стане един много хубав полуфинал.

Искам да благодаря на хората в Ботевград, че ме подкрепят. Знаят, че аз ги подкрепям и се надявам утре вече всички да сме радостни.

Мисля, че всяка Финална четворка е различна. Загубите, които сме претърпели в предишните години, не идват да ни дадат нещо повече — нито позитивно, нито негативно — на тази Финална четворка. Тук е съвсем различно и сме готови за битка. И Фенербахче са много опитен отбор, както казах — шампиони, и трябва да се раздадем на максимум.

Мисля, че физически трябва да издържим на темпото на Фенербахче, на тяхната агресия. Те са изключително агресивен отбор, най-добрата защита в Евролигата. Мисля, че оттам трябва да се започне. Ние трябва да играем нашия стил. Мисля, че в това сме най-добри и оттам нататък, в хода на мача, да видим какви промени можем да направим", завърши Везенков.

Снимки: Sportal.bg