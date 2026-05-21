Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Арбелоа няма да може да разчита на няколко от основните футболисти на Реал Мадрид

Арбелоа няма да може да разчита на няколко от основните футболисти на Реал Мадрид

  • 21 май 2026 | 16:06
  • 586
  • 0

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа няма да може да разчита на някои от водещите си футболисти за финалния сблъсък за сезона срещу Атлетик Билбао, съобщава “Марка”. Днес играчите на “лос бланкос” тренираха на базата на клуба, но без отсъстващите Орелиан Чуамени, Трент Александър-Арнолд и Винисиус. Бразилецът е получил разрешение от клуба и най-вероятно няма да е на линия за сблъсъка с баските. Английският краен защитник страда от вирусно заболяване и също е аут, а Чуамени страда от мускулен дискомфорт, което най-вероятно също ще го извади от сблъсъка.

Капитанът на Реал "напуска кораба" за шеста поредна година
Капитанът на Реал "напуска кораба" за шеста поредна година

Друг от замесилите се в един от поредицата скандали в съблекалнята Федерико Валверде е подновил тренировки и най-вероятно ще може да играе в събота. Той пропусна последните три двубоя на Реал Мадрид, а съдбата няма да му даде възможност да се изправи в тренировка или да си партнира с Чуамени на терена. Именно двамата се замесиха в бой, завършил с достигането на уругваеца дори до болница. Капитанът на тима Дани Карвахал също тренира на пълни обороти и почти сигурно ще започне мача с Атлетик Билбао, който ще е негов последен с екипа на “лос бланкос”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

  • 21 май 2026 | 11:02
  • 1984
  • 3
Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 10:54
  • 935
  • 0
Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

  • 21 май 2026 | 10:27
  • 7865
  • 6
Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

  • 21 май 2026 | 10:01
  • 8174
  • 7
Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

  • 21 май 2026 | 09:42
  • 2446
  • 3
Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

  • 21 май 2026 | 09:36
  • 785
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 38542
  • 135
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 4191
  • 2
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 21150
  • 22
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 6253
  • 2
Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

  • 21 май 2026 | 14:41
  • 4744
  • 7
Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

  • 21 май 2026 | 14:00
  • 4571
  • 8