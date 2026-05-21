Дженоа потвърди, че ще задържи нападател от Милан

Дженоа официално обяви подписването на постоянен договор с нападателя Лоренцо Коломбо от Милан след успешния престой на футболиста под наем през изминаващия сезон. Очаква се сделката да донесе на „росонерите“ 10 милиона евро.

Коломбо се присъедини към Дженоа под наем с потенциално задължение за закупуване в началото на настоящата кампания. 24-годишният футболист е отбелязал 7 гола в 37 мача от Серия "А". “Грифоните” потвърдиха, че италианецът е подписал тригодишен договор. Нападателят прекара последните пет сезона под наем в Кремонезе, СПАЛ, Лече, Монца, Емполи и последно в Дженоа.

„Исках да изградя връзка с клуб, отбор и място като това и ще направя всичко възможно, за да се отплатя за доверието и подкрепата, които клубът, треньорът, съотборниците ми и феновете ми показаха. Щастлив съм да продължа да играя с екипа на тима. Възхитен съм от атмосферата, която виждаме на стадиона във всеки мач. Наясно съм с наследството, което представляваме за десетки хиляди привърженици“, коментира Коломбо в изявление, публикувано на уебсайта на Дженоа.