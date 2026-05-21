Оли Уоткинс: Това е нещо, за което мечтаеш

  • 21 май 2026 | 02:10
Нападателят на Астън Вила Оли Уоткинс бе във възторг след триумфа в Лига Европа. Бирмингамци спечелиха с 3:0 на финала срещу Фрайбург. Той заяви, че това е сбъдната мечта.

„Невероятно, невероятно. Да се представим по този начин беше просто невероятно. Чувствах, че наистина контролирахме мача и накрая ги наказахме.“

Той говори и за головете на Астън Вила и особено за първото попадение на Юри Тилеманс, което дойде след заучено положение от корнер.

„Гледал съм много финали и мисля, че статичните положения са от решаващо значение. До първия гол мачът беше малко затворен, те играеха човек за човек. Браво на [треньора по статични положения] Остин Макфий за смелостта – оставихме четирима души напред при един корнер. Невероятно изживяване. Вижте това. Това е нещо, за което мечтаеш", допълни нападателят.

Той бе попитан и какво означава спечелването на трофея за него и за клуба.

„Понякога има възходи и падения, но накрая се справихме, натиснахме здраво и си осигурихме класиране в Шампионската лига. Толкова е специално. Всички тези фенове – неописуемо е“, сподели още англичанинът.

Накрая той не спести похвали и за треньора Унай Емери.

„Днес беше наистина спокоен по време на подготовката за мача. Понякога в мачовете от първенството е напрегнат, защото много иска да вземе победата, но днес излъчваше спокойствие и това даде тона на нас, момчетата. Юри [Тилеманс] дирижираше играта в полузащитата. А Виктор [Линдельоф] се справя толкова добре, откакто дойде – днес той беше моят играч на мача“, завърши Уоткинс.

