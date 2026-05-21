  Любопитното съвпадение, което свързва всички триумфи на Унай Емери в Лига Европа

Любопитното съвпадение, което свързва всички триумфи на Унай Емери в Лига Европа

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери затвърди доминацията си в Лига Европа, спечелвайки петия си трофей от Лига Европа, и то с трети различен отбор. Така той се нареди до Джовани Трапатони, Карло Анчелоти и Жозе Моуриньо, които са единствените други треньори с пет победи в големи финали в европейските клубни турнири.

Любопитно съвпадение е, че в имената на латиница и на трите отбора, с които Емери, е триумфирал в ЛЕ присъства частта “villa”. Първите му три трофея в турнира са със Севиля (Sevilla) - 2014 г., 2015 г. и 2016 г., четвъртият е с Виляреал (Villarreal) 2021 г., а петият му е с Астън Вила (Aston Villa) - 2026 г.

Също така 54-годишният специалист затвърди успешното представяне на треньорите от баски произход начело на английски отбори през този сезон. Само преди два дни Микел Артета спечели титлата в Премиър лийг начело на Арсенал, а някогашният му съотборник в детските формации на баския Антигуоко Андони Ираола осигури историческо участие на Борнемут в евротурнирите. Към всичко това може да се добави и новината, че Чаби Алонсо ще води Челси през следващата кампания.

