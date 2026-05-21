Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

  • 21 май 2026 | 10:01
Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес разкри, че е счупил пръст по време на загрявката преди вчерашния финал в Лига Европа срещу Фрайбург. Това обаче не попречи на аржентинеца да играе цял мач, да запише чиста мрежа и да помогне на отбора си да спечели първи европейски трофей от 44 години.

33-годишният Мартинес нямаше много работа, тъй като бирмингамци имаха сериозно превъзходство, но все пак направи две спасявания в Истанбул.

“Днес си счупих пръста по време на загрявката. За мен всяко лошо нещо носи нещо добро. Правя това през целия си живот и ще продължа да го правя. Трябваше ли да се притеснявам? Ами, никога преди не съм имал счупен пръст. Всеки път, когато хващах топката, тя отиваше в другата посока. Но това са неща, през които трябва да преминеш”, заяви Мартинес, който удължи невероятната си статистика да печели всеки финал, в който в участвал в кариерата си. Вчерашният финал бе седми такъв за него.

