Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес разкри, че е счупил пръст по време на загрявката преди вчерашния финал в Лига Европа срещу Фрайбург. Това обаче не попречи на аржентинеца да играе цял мач, да запише чиста мрежа и да помогне на отбора си да спечели първи европейски трофей от 44 години.

33-годишният Мартинес нямаше много работа, тъй като бирмингамци имаха сериозно превъзходство, но все пак направи две спасявания в Истанбул.

“Днес си счупих пръста по време на загрявката. За мен всяко лошо нещо носи нещо добро. Правя това през целия си живот и ще продължа да го правя. Трябваше ли да се притеснявам? Ами, никога преди не съм имал счупен пръст. Всеки път, когато хващах топката, тя отиваше в другата посока. Но това са неща, през които трябва да преминеш”, заяви Мартинес, който удължи невероятната си статистика да печели всеки финал, в който в участвал в кариерата си. Вчерашният финал бе седми такъв за него.

🇦🇷🤯 Emiliano Martínez has won EVERY final he played in throughout his career:



🏆 FA Cup vs Arsenal, 2020.

🏆 Community Shield vs Liverpool, 2020.

🏆 Copa América vs Brazil, 2021.

🏆 Finalissima vs Italy, 2022.

🏆 World Cup vs France, 2022.

🏆 Copa América vs Colombia, 2024.

🏆… pic.twitter.com/bf8pEIrLHX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 20, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages