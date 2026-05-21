Юри Тилеманс: Да завършим сезона по този начин е невероятно

Юри Тилеманс имаше основна роля за успеха на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург на финала в Лига Европа. Той поведе отбора си към триумфа, отбелязвайки първия гол. Халфът не скри колко е щастлив, че сезонът завършва по този начин.

„Чувствам се невероятно. Гласът ми малко падна, но всичко е наред. Раздадохме се максимално, направихме топ представяне и страхотен сезон. Да го завършим по този начин е просто невероятно“, започна Тилеманс.

След това той призна, че голът, който отбеляза е бил трениран предварително.

„Имахме само един ден за упражнения – направихме го в понеделник и тази вечер се получи блестящо. Толкова съм щастлив. Невероятно е. Сезонът беше изпълнен с много възходи и падения. Започнахме толкова, толкова зле. Стандартите ни бяха много ниски. Начинът, по който обърнахме нещата, е заслуга на играчите и щаба. Продължихме да работим и да вярваме. Накрая взехме победата – Шампионска лига през следващия сезон и трофей“, допълни белгиецът.

Накрая той благодари на феновете за подкрепата: „Феновете бяха невероятни. През целия мач чувахме само тях. Признание за тях. Само Вила!“

