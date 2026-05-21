  Sportal.bg
  Астън Вила
  Унай Емери: Този успех е потвърждение за нашия прогрес

Унай Емери: Този успех е потвърждение за нашия прогрес

  • 21 май 2026 | 01:11
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери го направи отново. Той спечели за пети път в кариерата си трофея в Лига Европа, този път начело на бирмингамци. Това се случи след успех с 3:0 на финала срещу Фрайбург. Наставникът похвали играчите си и заяви, че този успех е потвърджение за прогреса на отбора под негово ръководство.

„Фантастично. Европа ни даде много. На мен самия също – изключително много. Винаги съм много благодарен на европейските турнири. За всяко едно състезание, но специално за Лига Европа. Благодарен съм и на клубовете, в които работя, защото те показват пътя, както и за подкрепата, която имах във Валенсия, Севиля, Виляреал и тук, във Вила. Собствениците, играчите", заяви Емери.

„Много е важно как всички заедно подходихме силно към този турнир и се опитахме да дадем най-доброто от себе си. Играхме по много сериозен начин тази година – толкова, толкова концентрирано. И разбира се, играчите показаха своето огромно желание. Казвах им там вътре, че в този турнир имаме нужда от желание и от сериозност. Да покажеш на терена, че ти си главният герой – и те го направиха!“, допълни специалистът.

„Винаги сме тук, за да говорим за нашия опит. Опитваме се да използваме опита си натрупан тук. Играхме полуфинал, играхме четвъртфинал в Европа, в Лигата на конференциите и в Шампионската лига. Този финал е потвърждение за начина, по който прогресираме. Той е изключително важен за тях [играчите]. Разбира се, той е важен и за привържениците, които пътуват с нас през целия сезон, полагайки огромни усилия да бъдат до нас и да ни предават своята енергия", сподели още испанецът.

"Трябва също така да се опитваме да се гордеем с всичко, което постигаме заедно с нашите фенове. И разбира се, има значение и фактът как този клуб спечели титлата през 1982 година. Да се конкурираш отново за трофей в Европа е нещо, което осмисля всичко, което правим“, завърши Емери.

Снимки: Imago

