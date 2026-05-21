Буендия: Когато ритнах топката, знаех, че това е специален удар

Емилиано Буендия бе един от героите на Астън Вила във финала на Лига Европа срещу Фрайбург. Той отбеляза втория гол за успеха с 3:0. Изпълнението му бе доста красиво и имаше важна роля за крайната победа.

"Когато ритнах топката, бях сигурен, че това е специален удар. Толкова съм щастлив. Смятам, че заслужавахме да вдигнем този трофей. Това бе невероятна кампания в Европа. Много съм щастлив и горд с всички в клуба", заяви Буендия.

"В такива мачове всичко е трудно. Фрайбург също заслужаваха да спечелят, те също игарха много добре. Ние подходихме с необходимото уважение. Първото полувреме беше много трудно - те имаха своите шансове, ние имахме нашите шансове. Но при статичните положения направихме голямата разлика. След това можехме повече да се наслаждаваме на мача и да играем с повече свобода", допълни аржентинецът.

Снимки: Gettyimages