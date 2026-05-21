  Стилиян Петров: Беше писано Астън Вила да спечели

  21 май 2026 | 00:48
  • 346
  • 0

Бившият капитан на Астън Вила Стилиян Петров бе на стадион "Водафон Парк" в Истанбул, за да коментира на живо победата на бившия му клуб над Фрайбург (3:0) на финала в Лига Европа. Той заяви, че бирмингамци са заслужавали да вдигнат трофея.

„Утре няма да си ходя вкъщи. Оставам тук, за да се насладя на купона! Сякаш беше писано Астън Вила да станат шампиони. Те притежават всичко.Тази вечер играха наистина силно и вкараха страхотни голове. Но всичко се дължи на самия проект, на процеса на работа4, заяви Стенли след края на мача.

"Феновете го заслужават, играчите го заслужават. Европейската им кампания беше безупречна.Вижда се, че се забавляват – и ще се забавляват още няколко седмици, повярвайте ми", допълни Петров.

Снимки: Sportal.bg

