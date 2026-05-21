  Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

  • 21 май 2026 | 11:02
Принц Уилям бе вероятно най-височайшия гост, който отпразнува триумфа на Астън Вила в Лига Европа. Късно снощи бирмингамци спечелиха категорично финала в Истанбул с 3:0 срещу Фрайбург, а самият престолонаследникът се радваше бурно на трибуните на “Водафон Парк”. Уилям, който е известен като заклет привърженик на Астън Вила, бурно аплодираше своите любимци при попаденията и след последния съдийски сигнал, а видеа в социалните мрежи показаха как пее песни в подкрепа на тима. Веднага след празненствата на терена той получи възможност да се снима с трофея на Лига Европа, който прекрати 44-годишната пауза от последния европейски триумф на бирмингамския тим.

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф
“Невероятна нощ! Огромни поздравления за всички играчи, целият тим и всички в клуба, които са свързани. 44 години от последният път, когато вкусихме европейско отличие. Специално отбелязвам за контузения Бубакар Камара, който е контузен, но е такава важна част от нашия тим и помогна да бъдат положени основите на този успех. Вила до смърт, У”, написа принц Уилям в социалните мрежи.

По-късно пък в отделно интервю един от героите на бирмингамци Мати Кеш заяви, че престолонаследникът се е присъединил към футболистите и е пил бира с тях за успеха.

Снимки: Gettyimages

