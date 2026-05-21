Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

Принц Уилям бе вероятно най-височайшия гост, който отпразнува триумфа на Астън Вила в Лига Европа. Късно снощи бирмингамци спечелиха категорично финала в Истанбул с 3:0 срещу Фрайбург, а самият престолонаследникът се радваше бурно на трибуните на “Водафон Парк”. Уилям, който е известен като заклет привърженик на Астън Вила, бурно аплодираше своите любимци при попаденията и след последния съдийски сигнал, а видеа в социалните мрежи показаха как пее песни в подкрепа на тима. Веднага след празненствата на терена той получи възможност да се снима с трофея на Лига Европа, който прекрати 44-годишната пауза от последния европейски триумф на бирмингамския тим.

“Невероятна нощ! Огромни поздравления за всички играчи, целият тим и всички в клуба, които са свързани. 44 години от последният път, когато вкусихме европейско отличие. Специално отбелязвам за контузения Бубакар Камара, който е контузен, но е такава важна част от нашия тим и помогна да бъдат положени основите на този успех. Вила до смърт, У”, написа принц Уилям в социалните мрежи.

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware!



Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

По-късно пък в отделно интервю един от героите на бирмингамци Мати Кеш заяви, че престолонаследникът се е присъединил към футболистите и е пил бира с тях за успеха.

Снимки: Gettyimages