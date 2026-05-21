Морган Роджърс: Всичко си заслужаваше

Халфът на Астън Вила Морган Роджърс също имаше пръст в успеха на тима му с 3:0 над Фрайбург на финала в Лига Европа. Той отбеляза третото попадение в мача, с което сложи точка на спора. След мача той заяви, че всички усилия през сезона са си заслужавали.

„Трудно е да се опише с думи, работихме толкова здраво за това. Справихме се и преминахме през всичко. Това е страхотен момент за феновете, страхотен за клуба. Ще останем в историята. Имаше толкова много вълнение. Всички сме наистина развълнувани", заяви Роджърс.

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

След това той коментира и гола, който отбеляза.

"Мениджърът постоянно ми повтаряше да вкарвам по-лесни голове и да влизам в наказателното поле. Щастлив съм, че успях да го чукна с пръстите на крака и да отбележа. Уморен съм, но не чак толкова. В крайна сметка всичко си заслужаваше“, завърши футболистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages